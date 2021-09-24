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Шефір не перебуває у трудових відносинах із Офісом президента, - ОПУ

24 вересня, 2021 п'ятниця
10:39
Суспільство

В Офісі президента заявили, що перший помічник президента Зеленського Сергій Шефір є позаштатним працівником ОПУ

Про це журналіст Володимир Бойко написав у Facebook.

Бойко навів відповідь ОПУ на запит журналістів щодо робочого графіку Шефіра. У відповіді йдеться, що Шефір не перебуває у трудових відносинах з ОПУ.

“Перший помічник президента не може бути «позаштатним», оскільки це – посада державної служби (хоча на неї і не поширюються вимоги Закону України «Про державну службу»), прописана в Положенні про Офіс Президента України, затвердженим указом Президента України від 25 червня 2019 року. Згідно з п.9 цього Положення перший помічник президента призначається президентом”, - пише Бойко.

За його словами, згідно з п.10 положення службові обов’язки першого помічника президента полягають у наступному:

  • перший помічник президента України координує роботу кабінету президента України та за дорученням президента України в межах компетенції бере участь у:
  • здійсненні стратегічного планування та оперативного забезпечення поточної діяльності президента України;
  • взаємодії з державними органами, підприємствами, установами та організаціями;
  • розробці та узгодженні поточного та перспективного графіка президента України;
  • візуванні документів, що подаються на розгляд президентові України;
  • здійсненні інших доручень президента України.

Бойко нагадує, що в указі про призначення Шефіра не йдеться про роботу поза штатом.


 

  • Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
  • Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.
  • Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає обстріл авто Шефіра викликом Володимиру Зеленському і його команді.
  • За словами радника очільника МВС Антона Геращенка, основна версія замаху на Шефіра — це політичне вбивство для залякування президента і його найближчого оточення.
замах
Володимир Зеленський
Офіс президента
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