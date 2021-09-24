Шефір не перебуває у трудових відносинах із Офісом президента, - ОПУ

Про це журналіст Володимир Бойко написав у Facebook.

Бойко навів відповідь ОПУ на запит журналістів щодо робочого графіку Шефіра. У відповіді йдеться, що Шефір не перебуває у трудових відносинах з ОПУ.

“Перший помічник президента не може бути «позаштатним», оскільки це – посада державної служби (хоча на неї і не поширюються вимоги Закону України «Про державну службу»), прописана в Положенні про Офіс Президента України, затвердженим указом Президента України від 25 червня 2019 року. Згідно з п.9 цього Положення перший помічник президента призначається президентом”, - пише Бойко.

За його словами, згідно з п.10 положення службові обов’язки першого помічника президента полягають у наступному:

перший помічник президента України координує роботу кабінету президента України та за дорученням президента України в межах компетенції бере участь у:

здійсненні стратегічного планування та оперативного забезпечення поточної діяльності президента України;

взаємодії з державними органами, підприємствами, установами та організаціями;

розробці та узгодженні поточного та перспективного графіка президента України;

візуванні документів, що подаються на розгляд президентові України;

здійсненні інших доручень президента України.

Бойко нагадує, що в указі про призначення Шефіра не йдеться про роботу поза штатом.





