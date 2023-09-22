Shein набирає обертів: аналог AliExpress поповнює склади США

Про це інформує Reuters з посиланням на ексклюзивні дані глобальної фірми з аналізу торгівлі ImportGenius.

Гігант електронної комерції Shein, відомий своїми топами за 10 доларів і байкерськими шортами за 5 доларів, до недавнього часу змушував американських покупців очікувати на замовлення до двох тижнів чи навіть більше.

На думку аналітиків, це поставило інтернет-магазин швидкої моди в невигідне становище перед більшими конкурентами, такими як Target, Walmart і Amazon.com, особливо в сезон осінніх покупок.

Аналітики повідомили, що Shein, ймовірно, продовжить розширювати своє гуртове постачання в США. Дані про імпорт, які аналізувала агенція, показують зусилля Shein скоротити розрив у швидкості з роздрібними торговцями.

Цей крок також показує зміну стратегії для компанії, яка традиційно доставляє товари безпосередньо з Китаю покупцям. Шейну не вистачає фізичних магазинів у США.

Згідно з даними про імпорт, океанське постачання одягу з Shein зросли більш ніж у 2 тисячі разів за останні два роки, злетівши з 141,6 тис. кг, імпортованих гуртом на контейнеровозах у 2021 році, до понад 6,8 мільйона цього року.

Практично всі вони надійшли з Китаю, де Шейн покладається на мережу постачальників для виробництва свого широкого асортименту недорогих товарів. У 2022 році Шейн відкрив склад у штаті Індіана, де зазвичай зберігає товари, щоб потім відправити покупцям протягом чотирьох-семи робочих днів.