Shein набирає обертів: аналог AliExpress поповнює склади США
Популярний китайський інтернет-магазин Shein, який спеціалізується у сфері швидкої моди, відправляє все більше дешевого одягу та товарів для дому на склади США, щоб прискорити час доставлення для покупців
Про це інформує Reuters з посиланням на ексклюзивні дані глобальної фірми з аналізу торгівлі ImportGenius.
Гігант електронної комерції Shein, відомий своїми топами за 10 доларів і байкерськими шортами за 5 доларів, до недавнього часу змушував американських покупців очікувати на замовлення до двох тижнів чи навіть більше.
На думку аналітиків, це поставило інтернет-магазин швидкої моди в невигідне становище перед більшими конкурентами, такими як Target, Walmart і Amazon.com, особливо в сезон осінніх покупок.
Аналітики повідомили, що Shein, ймовірно, продовжить розширювати своє гуртове постачання в США. Дані про імпорт, які аналізувала агенція, показують зусилля Shein скоротити розрив у швидкості з роздрібними торговцями.
Цей крок також показує зміну стратегії для компанії, яка традиційно доставляє товари безпосередньо з Китаю покупцям. Шейну не вистачає фізичних магазинів у США.
Згідно з даними про імпорт, океанське постачання одягу з Shein зросли більш ніж у 2 тисячі разів за останні два роки, злетівши з 141,6 тис. кг, імпортованих гуртом на контейнеровозах у 2021 році, до понад 6,8 мільйона цього року.
Практично всі вони надійшли з Китаю, де Шейн покладається на мережу постачальників для виробництва свого широкого асортименту недорогих товарів. У 2022 році Шейн відкрив склад у штаті Індіана, де зазвичай зберігає товари, щоб потім відправити покупцям протягом чотирьох-семи робочих днів.
- Нагадаємо, аналог Shein - китайський інтернет-магазин AliExpress, входить до переліку міжнародних спонсорів війни НАЗК через співпрацю в Росії.
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