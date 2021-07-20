Шевченко назвав хвилю звільнень з НБУ "спробою політичного тиску"

Про це пише Економічна правда.



"Я був розчарований, дізнавшись про це зі ЗМІ, а не від самих колег. Я розглядаю цю піар-кампанію з приводу відставок як спробу чинити політичний тиск на НБУ", - цитує видання слова Шевченка в інтерв'ю Financial Times.



За інформацією FT, з моменту призначення Шевченка рік тому НБУ залишили близько третини топ-менеджерів. Зокрема, голова департаменту ліцензування НБУ та вісім колег заявили про звільнення, поскаржившись на недостатню прозорість та самостійність, а також концентрацію рішень "в одних руках".



Шевченко додав, що НБУ відіграє "дуже важливу" роль в економіці. Однією зі своїх цілей він назвав захист реформи корпоративного управління в державних банках, оскільки "інакше майбутня приватизація ніколи не відбудеться".

Нагадаємо, 30 червня з НБУ в повному складі звільнився топ-менеджмент Департаменту ліцензування через "централізацію влади" керівництвом регулятора та "заміну колегіальності директивним прийняттям рішень".

Услід за керівництвом відділу ліцензування з НБУ звільнився директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.

З НБУ також звільнився директор Департаменту супроводження кредитів Олег Новаковський.