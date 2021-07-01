З НБУ йде директор Департаменту супроводження кредитів Новаковський

Про це Новаковський повідомив у Facebook.



"Сьогодні я завершую свою роботу в Національному банку України", - написав Новаковський.



Новаковський додав, що НБУ довів, що може бути сучасною, прогресивною, ціннісною та ефективною державною установою, яка "продемонструвала також і те, що начебто забуті "совкові" практики можуть бути відновлені швидше, ніж за рік".

Нагадаємо, 30 червня з НБУ в повному складі звільнився топ-менеджмент Департаменту ліцензування через "централізацію влади" керівництвом регулятора та "заміну колегіальності директивним прийняттям рішень".

Услід за керівництвом відділу ліцензування з НБУ звільнився директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb