З НБУ йде директор Департаменту супроводження кредитів Новаковський
Директор Департаменту супроводження кредитів Олег Новаковський звільняється з Національного банку України
Про це Новаковський повідомив у Facebook.
"Сьогодні я завершую свою роботу в Національному банку України", - написав Новаковський.
Новаковський додав, що НБУ довів, що може бути сучасною, прогресивною, ціннісною та ефективною державною установою, яка "продемонструвала також і те, що начебто забуті "совкові" практики можуть бути відновлені швидше, ніж за рік".
Зазначимо, Новаковський очолив Департамент супроводження кредитів у червні 2017 року.
- Нагадаємо, 30 червня з НБУ в повному складі звільнився топ-менеджмент Департаменту ліцензування через "централізацію влади" керівництвом регулятора та "заміну колегіальності директивним прийняттям рішень".
- Услід за керівництвом відділу ліцензування з НБУ звільнився директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе