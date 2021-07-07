Шевченко подякував італійцям, які вболівали за Україну на Євро-2020
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко звернувся до італійських фанатів, які підтримали нашу національну команду на Євро-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Facebook Андрія Шевченка.
Шевченко також привітав збірну Італії, яка вийшла в фінал Євро-2020.
"Сердечно дякую від себе і всіх українських фанатів "Мілану" - всім італійським уболівальникам, які підтримували нас в цій європейській подорожі. Вітаю містера Роберто Манчіні, його штаб і команду за те, чого вони домоглися на сьогодні, - вихід у фінал", - написав Андрій Шевченко.
Збірна України вперше в своїй історії вийшла до плей-офф ЧЄ та дісталася чвертьфіналу. На Євро 2012 та 2016 років їй не вдавалося подолати груповий раунд.
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України програла Англії у Римі (0:4).
- Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.
- Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020.
- Водночас, Шевченко зазначив, що поки не знає, чи залишиться на посаді головного тренера збірної України після ЧЄ.
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