Шевченко подякував італійцям, які вболівали за Україну на Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Facebook Андрія Шевченка.



Шевченко також привітав збірну Італії, яка вийшла в фінал Євро-2020.



"Сердечно дякую від себе і всіх українських фанатів "Мілану" - всім італійським уболівальникам, які підтримували нас в цій європейській подорожі. Вітаю містера Роберто Манчіні, його штаб і команду за те, чого вони домоглися на сьогодні, - вихід у фінал", - написав Андрій Шевченко.

Збірна України вперше в своїй історії вийшла до плей-офф ЧЄ та дісталася чвертьфіналу. На Євро 2012 та 2016 років їй не вдавалося подолати груповий раунд.



У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України програла Англії у Римі (0:4).

Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.

Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020.

Водночас, Шевченко зазначив, що поки не знає, чи залишиться на посаді головного тренера збірної України після ЧЄ.

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