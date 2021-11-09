Шевченко провів своє перше тренування в "Дженоа". Відео, фото

Про це повідомляє офіційний Twitter "Дженоа".



Шевченко розпочав знайомство з першою командою "Дженоа". Українець прибув на базу генуезького клубу та провів перше тренування.

Андрій Шевченко домовився з "Дженоа" про контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера українець змінив Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.

Італійський клуб належить американській компанії 777 Partners. "Дженоа" є найстарішим футбольним клубом Італії, був заснований у 1893 році в Генуї. Команда дев'ять разів вигравала чемпіонат Італії, це було ще до Другої світової війни.

45-річний Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду до чвертьфіналу Євро-2020.

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