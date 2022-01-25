Шевченко увійде до топ-5 найбільш високооплачуваних тренерів збірних у Європі, - ЗМІ

Про це заявив польський журналіст Пьотр Слонка у коментарі "Футбол 1".

За його словами, президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша розказав кільком журналістам, що PZPN хоче призначити Андрія Шевченка головним тренером збірної Польщі, а сам українець згоден очолити команду.

"Кулеша хоче будувати власний проєкт. Призначити Адама Навалку - це стара ідея Збігнева Бонека, з яким Кулеша не хоче асоціюватися. Він хоче призначити іншого тренера. Кулеша бажає чогось нового, інакшого", - розповів Слонка.

Він додав, що контракт Шевченка фінансуватиметься зі 120 млн євро, які польський уряд виділив на розвиток спорту в країні.

"Андрій Шевченко стане найдорожчим тренером збірної Польщі. У нас ще був Лео Беенхакер, зарплату якого теж платили спонсори. Але це були інші гроші, трохи менші. Думаю, Шевченко зараз буде в топ-5 найдорожчих тренерів збірних Європи", - переконаний Слонка.

Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня Польща зустрінеться у півфіналі плей-офф за право зіграти на чемпіонаті світу-2022 з Росією.

Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.