Шевченко відреагував на призначення нового тренера збірної України

Про це Шевченко повідомив на своїй сторінці в Instagram.



Шевченко наголосив, що під його керівництвом збірна України ввійшла в топ-8 кращих команд Європи. Також фахівець побажав успіху новому тренерському штабу.



"Я хочу висловити величезну подяку кожному футболісту збірної України, з якими пройшли дуже яскравий і успішний шлях до вісімки кращих команд Європи. Це були незабутні 5 років мого життя. Нас об'єднувала мета і ми разом до неї йшли. Дякую вам за підтримку. Я завжди і скрізь буду вас підтримувати і вболівати. Я бажаю вам всім нових перемог і тріумфів з новим тренерським штабом збірної України", - написав Андрій Шевченко.

В. о. головного тренера збірної України став Олександр Петраков, який у 2019 році виграв молодіжний ЧС зі збірною України. Багато гравців з того складу зараз виступають за основну команду країни.

Після тріумфального чемпіонату світу Петраков тренує збірну U-17.



Тренувальний збір національної команди стартує 29 серпня у Києві. На збірну України чекають матчі проти Казахстану (1 вересня) і збірної Франції (4 вересня) у кваліфікації ЧС-2022.

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