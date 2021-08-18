Шевченко відреагував на призначення нового тренера збірної України
Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко попрощався з національною командою
Про це Шевченко повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Шевченко наголосив, що під його керівництвом збірна України ввійшла в топ-8 кращих команд Європи. Також фахівець побажав успіху новому тренерському штабу.
"Я хочу висловити величезну подяку кожному футболісту збірної України, з якими пройшли дуже яскравий і успішний шлях до вісімки кращих команд Європи. Це були незабутні 5 років мого життя. Нас об'єднувала мета і ми разом до неї йшли. Дякую вам за підтримку. Я завжди і скрізь буду вас підтримувати і вболівати. Я бажаю вам всім нових перемог і тріумфів з новим тренерським штабом збірної України", - написав Андрій Шевченко.
В. о. головного тренера збірної України став Олександр Петраков, який у 2019 році виграв молодіжний ЧС зі збірною України. Багато гравців з того складу зараз виступають за основну команду країни.
Після тріумфального чемпіонату світу Петраков тренує збірну U-17.
Тренувальний збір національної команди стартує 29 серпня у Києві. На збірну України чекають матчі проти Казахстану (1 вересня) і збірної Франції (4 вересня) у кваліфікації ЧС-2022.
- Нагадаємо, 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
- 16 серпня УАФ опублікувала розширену заявку збірної України на найближчі матчі кваліфікації ЧС-2022.
- 18 серпня Олександр Петраков став новим головним тренером збірної України з футболу.
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