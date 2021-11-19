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Шевченко визначився з першими трансферами у новій італійській команді

19 листопада, 2021 п'ятниця
19:40
Спорт Андрій Шевченко

Італійська "Дженоа" зацікавлена у трансферах півзахисника "Фіорентини" Алфреда Данкана та хавбека "Наполі" Станіслава Лоботки

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, новоспечений тренер "Дженоа" Андрій Шевченко хоче бачити у своїй команді Алфреда Данкана та хавбека Станіслава Лоботку.

26-річний Лоботка у цьому сезоні провів дві гри в Серії А за "Наполі", результативними діями не відрізнявся. 28-річний Данкан зіграв 10 матчів за "Фіорентину".

Детальнішої інформації про можливі трансфери немає. 

Українець Андрій Шевченко підписав з "Дженоа" контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера він замінив Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.

Перший матч під керівництвом Андрія Шевченка "Дженоа" зіграє у неділю, 21 листопада, проти "Роми" в чемпіонаті Італії.

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футбол
Андрій Шевченко
трансфери
тренери
чемпіонат Італії
Наполі
Дженоа
Фіорентина
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