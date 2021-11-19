Шевченко визначився з першими трансферами у новій італійській команді
Італійська "Дженоа" зацікавлена у трансферах півзахисника "Фіорентини" Алфреда Данкана та хавбека "Наполі" Станіслава Лоботки
Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, новоспечений тренер "Дженоа" Андрій Шевченко хоче бачити у своїй команді Алфреда Данкана та хавбека Станіслава Лоботку.
26-річний Лоботка у цьому сезоні провів дві гри в Серії А за "Наполі", результативними діями не відрізнявся. 28-річний Данкан зіграв 10 матчів за "Фіорентину".
Детальнішої інформації про можливі трансфери немає.
Українець Андрій Шевченко підписав з "Дженоа" контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера він замінив Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.
Перший матч під керівництвом Андрія Шевченка "Дженоа" зіграє у неділю, 21 листопада, проти "Роми" в чемпіонаті Італії.
- 16 листопада Андрій Шевченко обговорив з лідерами "Дженоа" про причини невдач на старті сезону.
- 16 листопада стало відомо, що російський нападник Олександр Кокорін міг перейти до італійського "Дженоа", яку очолює Андрій Шевченко.
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