Шевченко визначився з першими трансферами у новій італійській команді

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.



За інформацією джерела, новоспечений тренер "Дженоа" Андрій Шевченко хоче бачити у своїй команді Алфреда Данкана та хавбека Станіслава Лоботку.



26-річний Лоботка у цьому сезоні провів дві гри в Серії А за "Наполі", результативними діями не відрізнявся. 28-річний Данкан зіграв 10 матчів за "Фіорентину".



Детальнішої інформації про можливі трансфери немає.

Українець Андрій Шевченко підписав з "Дженоа" контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера він замінив Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.

Перший матч під керівництвом Андрія Шевченка "Дженоа" зіграє у неділю, 21 листопада, проти "Роми" в чемпіонаті Італії.