Шевченко відмовився від трансферу скандального футболіста з Росії

Про це повідомляє російський телеканал "Матч ТВ".



За інформацією джерела, у "Фіорентині" сподівались, що "Дженоа", яку очолив Андрій Шевченко, зверне увагу на росіянина Олександра Кокоріна, але футболіст не цікавить клуб українця.

Олександр Кокорін перейшов до "Фіорентини" з московського "Спартака". Сума трансферу склала 4,5 млн євро. Контракт російського форварда з італійським клубом розрахований до 2024 року.



У минулому сезоні Кокорін взяв участь у чотирьох матчах Серії А та не відзначився результативними діями. У цьому сезоні росіянин зіграв лише три матчі.

У жовтні 2018 року Кокорін і Мамаєв у Москві напідпитку жорстоко побили перехожого, який зробив їм зауваження, після чого розпочали бійку з відвідувачами у кафе. Постраждалим виявився один з чиновників.

10 жовтня футболістів затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання.

11 жовтня відбулися очні ставки з постраждалими.

12 жовтня було вирішено про запобіжний захід тримання під вартою.

8 травня 2019 року Кокоріна засудили до півтора року ув'язення, Мамаєва - до року і 5 місяців.

Після цього свідок у справі російських футболістів Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва Катерина Бобкова випала з вікна готелю у Празі.

29 жовтня 2021 року стало відомо, що італійська "Фіорентина" не розраховує на Кокоріна.

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