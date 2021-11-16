Шевченко відмовився від трансферу скандального футболіста з Росії
Російський нападник Олександр Кокорін міг перейти до італійського "Дженоа", яку очолює Андрій Шевченко
Про це повідомляє російський телеканал "Матч ТВ".
За інформацією джерела, у "Фіорентині" сподівались, що "Дженоа", яку очолив Андрій Шевченко, зверне увагу на росіянина Олександра Кокоріна, але футболіст не цікавить клуб українця.
Олександр Кокорін перейшов до "Фіорентини" з московського "Спартака". Сума трансферу склала 4,5 млн євро. Контракт російського форварда з італійським клубом розрахований до 2024 року.
У минулому сезоні Кокорін взяв участь у чотирьох матчах Серії А та не відзначився результативними діями. У цьому сезоні росіянин зіграв лише три матчі.
- У жовтні 2018 року Кокорін і Мамаєв у Москві напідпитку жорстоко побили перехожого, який зробив їм зауваження, після чого розпочали бійку з відвідувачами у кафе. Постраждалим виявився один з чиновників.
- 10 жовтня футболістів затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання.
- 11 жовтня відбулися очні ставки з постраждалими.
- 12 жовтня було вирішено про запобіжний захід тримання під вартою.
- 8 травня 2019 року Кокоріна засудили до півтора року ув'язення, Мамаєва - до року і 5 місяців.
- Після цього свідок у справі російських футболістів Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва Катерина Бобкова випала з вікна готелю у Празі.
- 29 жовтня 2021 року стало відомо, що італійська "Фіорентина" не розраховує на Кокоріна.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.57
-
EUR
Купівля 29.85Продаж 30.28
- Актуальне
- Важливе