Шевченко зізнався, як збирається перемогти Швецію в історичному матчі Євро-2020
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що допоможе його команді перемогти Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Шевченка, Україна повинна контролювати м'яч, а також вигравати силові дуелі.
"У збірної України визначився чіткий стиль гри, тому буде дуже важливим є те, як ми будемо контролювати м'яч. Звичайно, підбори, силова боротьба - щоб домогтися позитивного результату, нам потрібно виграти ці дуелі", - розповів головний тренер збірної України Андрій Шевченко.
Гра Швеція - України відбудеться сьогодні у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Українська збірна вперше зіграє у плей-офф Євро.
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Швеція - Україна.
- Нагадаємо, 29 червня колишній тренер "Динамо" Юрій Сьомін, заявив, що у збірної України є все необхідне, аби перемогти Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Букмекери вважають збірну Швеції фаворитом матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу проти України.
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