Шевченко зізнався, як збирається перемогти Швецію в історичному матчі Євро-2020

Про це повідомляє "Трибуна".



За словами Шевченка, Україна повинна контролювати м'яч, а також вигравати силові дуелі.



"У збірної України визначився чіткий стиль гри, тому буде дуже важливим є те, як ми будемо контролювати м'яч. Звичайно, підбори, силова боротьба - щоб домогтися позитивного результату, нам потрібно виграти ці дуелі", - розповів головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Гра Швеція - України відбудеться сьогодні у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Українська збірна вперше зіграє у плей-офф Євро.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Швеція - Україна.

Нагадаємо, 29 червня колишній тренер "Динамо" Юрій Сьомін, заявив, що у збірної України є все необхідне, аби перемогти Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Букмекери вважають збірну Швеції фаворитом матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу проти України.

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