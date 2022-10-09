Шизофренія Олександра Лукашенка
За добу білоруська влада зробила дві заяви, які суперечать одна одній
Білорусь звинуватила Україну у підготовці нападу. Мінськ викликав українського посла Ігоря Кизима і вручив йому дипломатичну ноту. Водночас головний прикордонник Білорусі Анатолій Лапо поскаржився, що українці висадили у повітря усі прикордонні мости, замінували протитанковими мінами у три ряди дороги та інколи стріляють у повітря.
Тобто, за логікою білорусів, ми збираємось йти на Білорусь, а перед тим поставили перед собою міни у три ряди. Де логіка? Логіки немає, бо її визначає самопроголошений президент Олександр Лукашенко.
Насправді ж прикордонник-білорус, який скиглить з приводу наших дій нехай подякує ЗСУ, що вони поки що не знищили всі військові аеродроми, місця дислокації російських військ в Білорусі та нафтобази, які заправляли російські танки у лютому. Звідки йшли росіян ми ще не забули. Та й навряд чи колись забудемо.
А відтак у мене наступні питання:
1. Чому у нас і далі зберігаються дипломатичні відносини з Білоруссю? Нам потрібно розірвати дипломатичні відносини з Мінськом і запровадити візи для білорусів.
2. Білорусів треба попередити: у разі, якщо обстріли України з території РБ будуть продовжуватись, українські збройні сили завдадуть удари по військових аеродромах і військових базах росіян.
3. Лукашенко має стояти в одному ряду з Путіним за скоєне в Україні. Він повинен знати, що його чекає в'язниця. Ми маємо про це говорити щодня - з маленьких і великих трибун. Лукашенко такий самий вбивця, як і Путін.
4. Україна повинна закликати білорусів долучитися до боротьби з двома наполеонами. Знаю, що багато хто кинеться іронізувати з цього приводу. Але згадайте, скільки людей вийшло 2 роки тому проти режиму Лукашенка. Більшість цих людей була і лишається у Білорусі. Потрібен поштовх.
Час вже покласти край шизофренії Олександра Лукашенка.
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