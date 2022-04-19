Шкарлет підтримав пропозицію замінити в школах російську мову на інші дисципліни

Про це він заявив у етері телемарафону.



"Я, в принципі, підтримую таку ініціативу, але треба дивитися, щоб це було на вибір школи, педради. Але ми підтримуємо таку ініціативу", - повідомив міністр.



Він зазначив, що години, які були виділені на вивчення російської мови, можна витратити на творчу освіту чи самопідготовку.

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