Шкарлет підтримав пропозицію замінити в школах російську мову на інші дисципліни
Очільник МОН Сергій Шкарлет не проти замінити в школах вивчення російської мови на інші дисципліни, однак остаточне рішення ухвалюватимуть навчальні заклади
Про це він заявив у етері телемарафону.
"Я, в принципі, підтримую таку ініціативу, але треба дивитися, щоб це було на вибір школи, педради. Але ми підтримуємо таку ініціативу", - повідомив міністр.
Він зазначив, що години, які були виділені на вивчення російської мови, можна витратити на творчу освіту чи самопідготовку.
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