Шкарлет рекомендував школам розпочати осінні канікули з 18 жовтня
Міністерство освіти і науки рекомендувало школам оголосити осінні канікули з 18 жовтня
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
За його словами, за минулий тиждень захворюваність на COVID-19 в Україні стрімко зросла.
"Відповідно до рішення Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і пропозиції МОЗ, Міністерство освіти і науки рекомендує закладам загальної середньої освіти оголосити канікули з 18.10.21", - наголосив Шкарлет.
У своєму листі МОН звернулося до місцевих органів влади з рекомендацією вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та працівників шкіл.
Шкарлет зазначив, що чинним законодавством передбачено, що структура і тривалість навчального року й відпочинку між ними визначаються виключно рішенням педагогічної ради закладу освіти.
"А тому, звертаючись до педрад, прошу відповідально поставитися до рекомендацій МОН", - додав міністр.
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