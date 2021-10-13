Шкарлет рекомендував школам розпочати осінні канікули з 18 жовтня

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, за минулий тиждень захворюваність на COVID-19 в Україні стрімко зросла.

"Відповідно до рішення Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і пропозиції МОЗ, Міністерство освіти і науки рекомендує закладам загальної середньої освіти оголосити канікули з 18.10.21", - наголосив Шкарлет.

У своєму листі МОН звернулося до місцевих органів влади з рекомендацією вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та працівників шкіл.

Шкарлет зазначив, що чинним законодавством передбачено, що структура і тривалість навчального року й відпочинку між ними визначаються виключно рішенням педагогічної ради закладу освіти.

"А тому, звертаючись до педрад, прошу відповідально поставитися до рекомендацій МОН", - додав міністр.

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