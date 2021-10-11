Школи Мелітополя переходять у дистанційний режим роботи

Про це повідомляє сайт міськради Мелітополя.



При цьому осінні канікули переносять на період із 18 до 24 жовтня.



Крім того, роботу закладів позашкільної освіти, гуртків і спортшкіл також переводять на дистанційну форму, місто припиняє проведення спортивних заходів, а заклади культури (бібліотеки і музей) обслуговуватимуть відвідувачів за попереднім записом.



Дитячі садки наразі продовжують роботу у звичайному режимі.