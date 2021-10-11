Школи Мелітополя переходять у дистанційний режим роботи
У зв'язку із запровадженням у Запорізькій області "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки COVID-19 закладам загальної середньої та позашкільної освіти Мелитополя рекомендовано з 11 жовтня перейти на дистанційну форму роботи
Про це повідомляє сайт міськради Мелітополя.
При цьому осінні канікули переносять на період із 18 до 24 жовтня.
Крім того, роботу закладів позашкільної освіти, гуртків і спортшкіл також переводять на дистанційну форму, місто припиняє проведення спортивних заходів, а заклади культури (бібліотеки і музей) обслуговуватимуть відвідувачів за попереднім записом.
Дитячі садки наразі продовжують роботу у звичайному режимі.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі запровадили "помаранчеві" карантинні обмеження.
- З 10 жовтня у Харкові запровадили карантинні заходи "помаранчевого" рівня.
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