Школярів у Сумах та Чернівцях переводять на "дистанційку" через поширення COVID-19

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.



"Школи Буковини з 21 січня переходять на дистанційне навчання. Онлайн-заняття запроваджують на два тижні. Такі заходи є вимушеними через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, із 24 січня школи Ужгорода переходять на дистанційне навчання через зростання захворюваності на COVID-19, грип і ГРВІ.

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