Школярів у Сумах та Чернівцях переводять на "дистанційку" через поширення COVID-19
У зв'язку із зростанням кількості випадків COVID-19 з 21 січня школи у Чернівецькій області переходять на дистанційне навчання, також на "дистанційку" із 24 січня відправлять школярів Сумської міської територіальної громади
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.
"Школи Буковини з 21 січня переходять на дистанційне навчання. Онлайн-заняття запроваджують на два тижні. Такі заходи є вимушеними через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Водночас пресслужба Сумської міської ради повідомляє, що Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про дистанційне навчання для учнів 5-11 класів у закладах освіти сумської громади. Водночас учням 1-4 класів дозволено відвідувати школи, якщо всі працівники пройшли повний курс вакцинації. Такий формат навчання запровадили на два тижні.
Це рішення пов'язане зі збільшенням кількості хворих учнів та працівників закладів загальної середньої освіти.
"Відповідно до рішення комісії з 24 січня дозволено відвідування здобувачами освіти закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти, 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, усі працівники яких мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації. Для учнів 5-11 класів і вихованців закладів позашкільної освіти запроваджується дистанційна форма навчання", - йдеться у повідомленні.
Крім того, заклади позашкільної освіти спортивного профілю можуть відвідувати лише учні, які беруть участь у визначених спортивних заходах.
- Нагадаємо, із 24 січня школи Ужгорода переходять на дистанційне навчання через зростання захворюваності на COVID-19, грип і ГРВІ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.14
Купівля 28.14Продаж 28.42
-
EUR
Купівля 31.84Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе