Це шлях у нікуди, - РФ застерегла Україну та Захід від військових заходів щодо Донбасу
У МЗС Росії закликали Україну та Захід не вдаватися до військового вирішення ситуації на Донбасі
Про це заявив заступник очільника МЗС Росії Сергій Рябков, передає RTVi.
"Ми найрішучішим чином застерігаємо і Київ, і його західних партнерів від подібного роду задумів (військового вирішення ситуації, - ред.), якщо вони у когось формуються, тому що це просто шлях в нікуди", - сказав він.
Рябков додав, що "сценарії можуть бути абсолютно різними".
- Нагадаємо, раніше у Кремлі назвали невдалими переговори з США щодо "гарантій безпеки" й України.
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