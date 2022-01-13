Це шлях у нікуди, - РФ застерегла Україну та Захід від військових заходів щодо Донбасу

Про це заявив заступник очільника МЗС Росії Сергій Рябков, передає RTVi.



"Ми найрішучішим чином застерігаємо і Київ, і його західних партнерів від подібного роду задумів (військового вирішення ситуації, - ред.), якщо вони у когось формуються, тому що це просто шлях в нікуди", - сказав він.



Рябков додав, що "сценарії можуть бути абсолютно різними".

Нагадаємо, раніше у Кремлі назвали невдалими переговори з США щодо "гарантій безпеки" й України.

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