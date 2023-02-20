Про це інформує The Times.

Видання пише, що бункер є суворо засекреченим об'єктом. В Україні вважали, що його використання буде необхідне лише впродовж тижня після початку повномасштабної війни. Утім Зеленському та ще декільком людям довелося перебувати там більшість часу впродовж перших двох місяців широкомасштабного вторгнення.

За даними видання, у цей період Зеленський та декілька його колег час від часу виходили з бункера, щоб запевнити українців, що він нікуди не виїхав. Ізольована команда президента дізнавалася інформацію про війну в країні через телефони.

Ті, кого запросили жити разом із Зеленським у підземному бункері, повинні були підписати угоду про нерозголошення. Вона забороняла їм розповідати будь-які подробиці перебування там. Так не можна було ділитися інформацією про дизайн бункера, його розташування та зручності всередині. Також не дозволяли говорити й про їжу, яку вони їли.

Видання повідомляє, що в бункері панує суцільна темрява. Шлях західному журналісту ліхтариком на телефоні висвітлював охоронець, який його супроводжував. Зазначають, що такий морок панує там постійно, а не тимчасові.

Крім того, The Times поділилося, що цей бункер залишився в Україні ще з часів СРСР. Він здатний витримати прямий удар ядерної зброї, оскільки призначений для забезпечення життя в умовах тотальної ядерної війни. Також він має власні системи життєзабезпечення, вентиляції та водопостачання.