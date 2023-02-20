Шлях висвітлюється лише ліхтариком: журналісти The Times відвідали бункер Зеленського
Журналісти The Times побували в бункері, де президент України Володимир Зеленський та декілька чиновників перебували в перші місяці повномасштабної війни Росії проти України
Про це інформує The Times.
Видання пише, що бункер є суворо засекреченим об'єктом. В Україні вважали, що його використання буде необхідне лише впродовж тижня після початку повномасштабної війни. Утім Зеленському та ще декільком людям довелося перебувати там більшість часу впродовж перших двох місяців широкомасштабного вторгнення.
За даними видання, у цей період Зеленський та декілька його колег час від часу виходили з бункера, щоб запевнити українців, що він нікуди не виїхав. Ізольована команда президента дізнавалася інформацію про війну в країні через телефони.
Ті, кого запросили жити разом із Зеленським у підземному бункері, повинні були підписати угоду про нерозголошення. Вона забороняла їм розповідати будь-які подробиці перебування там. Так не можна було ділитися інформацією про дизайн бункера, його розташування та зручності всередині. Також не дозволяли говорити й про їжу, яку вони їли.
Видання повідомляє, що в бункері панує суцільна темрява. Шлях західному журналісту ліхтариком на телефоні висвітлював охоронець, який його супроводжував. Зазначають, що такий морок панує там постійно, а не тимчасові.
Крім того, The Times поділилося, що цей бункер залишився в Україні ще з часів СРСР. Він здатний витримати прямий удар ядерної зброї, оскільки призначений для забезпечення життя в умовах тотальної ядерної війни. Також він має власні системи життєзабезпечення, вентиляції та водопостачання.
- У неділю, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у новому форматі, під час якої обговорив ситуацію на фронті та перспективи її розвитку.
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