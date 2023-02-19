"Вирівнюємо ситуацію": Зеленський провів засідання Ставки в новому форматі
У неділю, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у новому форматі, під час якої обговорив ситуацію на фронті та перспективи її розвитку
Про це він повідомив у вечірньому зверненні.
Зеленський зазначив, що на засіданні Ставки сьогодні доповідали і командувачі напрямків, і головнокомандувач ЗСУ. Також були доповіді безпосередньо з фронту.
"Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії, заплановані на перспективу, на найближчу перспективу. А також те, що робиться зараз, цими днями, на передовій", - сказав Зеленський.
Вислухати інформацію про загальну ситуацію на фронті, особливий акцент зробили на мобілізації в країні, на тому, як і що відбувається. Також обговорили ситуації на кожній бойовій позиції кожного найгарячішого напрямку. Зокрема мовилося про Бахмутський і Вуглегірський напрямки, про те, як захищають і посилюють українські позиції та скільки там завдають втрат Росії.
"Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, саме на Донбасі – Бахмут, Вугледар, Мар’їнка, Кремінна, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України", - наголосив Зеленський.
Президент додав, що заслухав також доповідь щодо Одеського напрямку. Наразі там ситуація буз змін, контрольована. Так само контролюють ситуацію й на Північному напрямку й по всьому північному кордону.
Також Зеленський провів сьогодні розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Говорили про подальшу оборонну підтримку, захист наших людей і всієї Європи. Обговорили й співпрацю України та Франції на міжнародних майданчиках і низку інших важливих рішень.
"Провів сьогодні також кілька нарад з урядовцями і з нашим міжнародним блоком – Офісу та уряду. З представниками сектору оборони. Будуть нові наші ініціативи, нові результати для України, нові здобутки у відносинах із партнерами", - сказав Зеленський.
- У неділю, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 333 громадян РФ, серед яких є банкіри, та проти Московської біржі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.37
- Актуальне
- Важливе