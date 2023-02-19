Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що на засіданні Ставки сьогодні доповідали і командувачі напрямків, і головнокомандувач ЗСУ. Також були доповіді безпосередньо з фронту.

"Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії, заплановані на перспективу, на найближчу перспективу. А також те, що робиться зараз, цими днями, на передовій", - сказав Зеленський.

Вислухати інформацію про загальну ситуацію на фронті, особливий акцент зробили на мобілізації в країні, на тому, як і що відбувається. Також обговорили ситуації на кожній бойовій позиції кожного найгарячішого напрямку. Зокрема мовилося про Бахмутський і Вуглегірський напрямки, про те, як захищають і посилюють українські позиції та скільки там завдають втрат Росії.

"Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, саме на Донбасі – Бахмут, Вугледар, Мар’їнка, Кремінна, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що заслухав також доповідь щодо Одеського напрямку. Наразі там ситуація буз змін, контрольована. Так само контролюють ситуацію й на Північному напрямку й по всьому північному кордону.

Також Зеленський провів сьогодні розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Говорили про подальшу оборонну підтримку, захист наших людей і всієї Європи. Обговорили й співпрацю України та Франції на міжнародних майданчиках і низку інших важливих рішень.

"Провів сьогодні також кілька нарад з урядовцями і з нашим міжнародним блоком – Офісу та уряду. З представниками сектору оборони. Будуть нові наші ініціативи, нові результати для України, нові здобутки у відносинах із партнерами", - сказав Зеленський.