Шмигаль 27 квітня зустрінеться з Папою Франциском, напередодні візиту понтифіка в Угорщину
Папа Римський Франциск прийме прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 27 квітня, напередодні апостольського візиту понтифіка до Угорщини
Про це пише італійське агентство ANSA.
За інформацією Ватикану, зустріч в Апостольському палаці запланована в четвер на 9 годину ранку.
Шмигаль прибуде до Італії у середу, 26 квітня, і перебуватиме в Римі, де візьме участь у двосторонній конференції з питань відновлення України і представить її підсумки разом з прем'єр-міністром Італії Джорджо Мелоні.
Папа Франциск відвідає з 28 по 30 квітня столицю Угорщини Будапешт, де зустрінеться з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.
В Угорщині Папа Римський також проведе зустрічі з біженцями, молоддю, членами місцевої церкви і представниками культурного сектора, звернеться до політичної та дипломатичної влади й очолить месу.
- У Ватикані заявили, що під час візиту до Угорщини Франциск буде, зокрема, закликати до миру в Україні.
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