Шмигаль доручив Мінекономіки та Фонду держмайна підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки

Про це Шмигаль написав у Telegram.



"Дав завдання Мінекономіки спільно з Фондом держмайна протягом місяця підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки", - написав Шмигаль.



Він зазначив, що цьогоріч від аукціонів планують залучити до державного бюджету до 12 млрд грн, що сумарно більше, ніж за останні 5 років. Шмигаль також нагадав, що за підсумками 2020 року доходи від приватизації склали 2,25 млрд грн.

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