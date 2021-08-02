Шмигаль доручив Мінекономіки та Фонду держмайна підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки та Фонду державного майна України (ФДМУ) підготувати перелік об'єктів приватизації на 2022-2023 роки
Про це Шмигаль написав у Telegram.
"Дав завдання Мінекономіки спільно з Фондом держмайна протягом місяця підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки", - написав Шмигаль.
Він зазначив, що цьогоріч від аукціонів планують залучити до державного бюджету до 12 млрд грн, що сумарно більше, ніж за останні 5 років. Шмигаль також нагадав, що за підсумками 2020 року доходи від приватизації склали 2,25 млрд грн.
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