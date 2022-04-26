Шмигаль попросив прем’єра Румунії пришвидшити відкриття пункту пропуску Дяківці – Раковец

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У контексті блокування Росією українських портів із метою створити продовольчу кризу у світі, ми порушили питання розширення вже створених експортних коридорів територією Румунії та використання додаткових спроможностей румунських морських портів. Також запропонував розглянути можливість якнайшвидшого відкриття пункту пропуску «Дяківці (Україна) – Раковец (Румунія)», аби збільшити транзитний потенціал між нашими країнами. Розповів про план відновлення України. Розраховуємо на активну участь Румунії у цьому процесі", - написав Шмигаль.

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що кожен такий візит – важливий сигнал солідарності з українським народом.

"Цінуємо оборонну підтримку Румунії, гуманітарну допомогу та чітку позицію щодо санкційної політики. Розраховуємо на підтримку майбутнього України у Європейському Союзі", - написав Зеленський.

Додамо, що з 17 квітня Румунія заборонила російським кораблям входити у свої порти, натомість у румунських портах мають пріоритет українські судна

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