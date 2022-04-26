English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Шмигаль попросив прем’єра Румунії пришвидшити відкриття пункту пропуску Дяківці – Раковец

Шмигаль попросив прем’єра Румунії пришвидшити відкриття пункту пропуску Дяківці – Раковец

26 квітня, 2022 вiвторок
21:45
Новини

Сьогодні, 26 квітня, Київ відвідав прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чуке, який обговорив з українським прем’єром та президентом підтримку постраждалих від війни людей, економічну безпеку та відновлення України

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У контексті блокування Росією українських портів із метою створити продовольчу кризу у світі, ми порушили питання розширення вже створених експортних коридорів територією Румунії та використання додаткових спроможностей румунських морських портів. Також запропонував розглянути можливість якнайшвидшого відкриття пункту пропуску «Дяківці (Україна) – Раковец (Румунія)», аби збільшити транзитний потенціал між нашими країнами. Розповів про план відновлення України. Розраховуємо на активну участь Румунії у цьому процесі", - написав Шмигаль.

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що кожен такий візит – важливий сигнал солідарності з українським народом.

"Цінуємо оборонну підтримку Румунії, гуманітарну допомогу та чітку позицію щодо санкційної політики. Розраховуємо на підтримку майбутнього України у Європейському Союзі", - написав Зеленський.

  • Додамо, що з 17 квітня Румунія заборонила російським кораблям входити у свої порти, натомість у румунських портах мають пріоритет українські судна

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Румунія
війна з Росією
Денис Шмигаль
Читайте також:
обстріл уламки ракети
25 квітня, 2022 понедiлок
Під ракетні обстріли на Вінничччині потрапили Жмеринка і Козятин, є загиблі та поранені, - ОВА
25 квітня, 2022 понедiлок
Програму для прийому біженців у Британії назвали "бездушною та нелюдською", - The Guardian
Володимир Огризко
25 квітня, 2022 понедiлок
Бомбардування залізниці - невдала спроба Росії зупинити постачання зброї в Україну. Пекло, яке ми влаштуємо, буде для росіян останнім, - Огризко
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 30.93
    Купівля 30.93
    Продаж 32.01
  • EUR
    Купівля 33.03
    Продаж 34.4
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
26 квітня
22:27
Зеленський
Мета РФ - розшматування усього центру і сходу Європи та глобальний удар по демократії, - Зеленський
22:26
Маріуполь окупанти
Житло, придатне для власного проживання, окупанти в Маріуполі позначають літерою Z. Решту грабують, - Денісова
22:16
ремонт доріг
У Харкові ремонтні бригади почали асфальтувати вулиці, розбиті ворожими снарядами, - міськрада
22:11
Придністров'я солдат
Ольга Лень: Наступ у Придністров'ї як елемент психологічної війни
22:07
Кам'яна могила
Російські військові замінували Кам’яну могилу на Запоріжжі, - ОВА
22:01
Світовий банк
Найбільший товарний шок за півстоліття. У 2022 році енергоресурси подорожчають на 50%, а продукти та метал – на 20%, - Bloomberg
21:57
газове родовище
Єрмак: РФ починає газовий шантаж Європи через небажання країн платити за газ у рублях
21:55
Антоніу Гутерріш
Путін погодився на залучення ООН і Червоного Хреста до евакуації з "Азовсталі", - офіс Генсека ООН
21:45
Оновлено
газопровод
Газпром офіційно повідомив про припинення газопостачання у Польщу. Поляки не бачать в цьому проблеми
21:44
Норвегія
Норвегія виділила майже $45 млн на закупівлю зброї для України
21:40
санкції проти Росії
Велика Британія оновила список санкцій проти Росії
21:25
Путін
РФ зможе дати гарантії щодо безпеки України після вирішення питання Криму та Донбасу, - Путін
21:22
Велика Британія направить в Україну 22 швидкі та доставила вже понад 40 пожежних машин
21:21
Маєток Осборнів в Бакінгемширі
Оззі Осборн прихистить дві родини українських переселенців у своєму маєтку
21:08
Дмитро Кулеба
Ще 2 місяці тому про це ніхто не думав. ЗСУ почали переведення на зброю НАТО, - Кулеба
21:02
"США не допустять агресії Росії проти України": очільник Пентагону в розмові з Тараном
Міністр оборони США не радить Росії спекулювати ядерними погрозами. Відео
20:49
Нерішучість лідерів Німеччини
Зарано казати, чим завершиться війна. Але одна держава вже точно розтрощила свою репутацію. Це Німеччина, - The Telegraph
20:44
Ллойд Остін
Двері НАТО для України відкриті, але розмови про це передчасні, - очільник Пентагону
20:42
У Маріуполі ситуація трагічна, але бойові дії там не ведуться, - Путін генсеку ООН
20:39
Поранених оперують у підземеллях: бійці "Азову" показали військовий шпиталь на заводі "Азовсталь"
20:34
Ексклюзив
Микола Княжицький
Кошти на допомогу Україні мають контролюватися спільно з західними партнерами,- Княжицький
20:23
Олексій Резніков
Резніков передав союзникам список зброї, яка необхідна для звільнення територій
20:22
Генасамблея ООН зобов’язала постійних членів Радбезу обґрунтовувати застосування вето
20:15
"Одна "Москва" пішла на дно і друга піде заодно": черкаський гурт "Spiv Brativ" представив пісню про знищення російського крейсера
19:59
Окупанти зосередилися на захопленні Рубіжного, Попасної та Мар'їнки і привели в повну бойову готовність сили у Придністров'ї, - Генштаб
19:58
Олексій Арестович
Наступ РФ з невизнаного Придністров'я прискорить поразку Кремля, - Арестович
19:57
НАБУ ЗСУ
Рекордний хабар НАБУ і САП у "справі Злочевського" передали на потреби ЗСУ
19:33
Віталій Кім
Наступ на Миколаїв не очікується, ми самі хочемо наступати на Херсон, - Кім
19:31
евакуація
Кабмін виплатить вимушеним переселенцям по 2500 грн, - Шмигаль
19:09
ракетні обстріли
РФ погрожує "високоточними" обстрілами Києва в разі застосування Україною британської зброї по російській території
19:07
Хокей
Росію позбавили права проводити чемпіонат світу з хокею у 2023 році
19:00
Денис Шмигаль
На відновлення критичної інфраструктури уряд скерує 400 млн грн, - Шмигаль
18:41
гривні
Німеччина планує дозволити українським біженцям обмінювати гривні на євро впродовж трьох місяців, - Reuters
18:35
Херсонська ОДА
Окупаційний "мер" Херсона Кобець не має відношення до партії "Голос". Редакція Еспресо.TV виправила помилкову інформацію
18:31
РФ готує ракетний обстріл невизнаного Придністров'я, - українська розвідка
18:14
Роберт Габек
Ембарго на російську нафту стало прийнятним для Німеччини, - міністр економіки
18:09
На Донеччині повідомили про підозру директорці школи, яка добровільно співпрацювала з окупантами
18:00
МЗС України
Загострення у невизнаному Придністров'ї: МЗС засудило спробу РФ втягнути регіон у війну проти України
17:59
Литовський піаніст Даріус Мажинтас виступив просто неба в Ірпені на підтримку України
17:54
Порошенко
Порошенко закликав запровадити санкції проти РПЦ та її очільника Гундяєва (Кіріла)
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV