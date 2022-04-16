Румунія забороняє російським кораблям входити у свої порти, - міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну
З 17 квітня Румунія забороняє російським кораблям входити у свої порти, натомість у румунських портах мають пріоритет українські судна
Про це повідомив міністр транспорту Румунії Соріна Гріндяну.
Військово-морське управління Румунії забороняє з 17 квітня 2022 року доступ суден під російським прапором до румунських портів. У документі заборони вказано, що відповідних заходів вжито через дії Росії на території України.
"Відповідно до Регламенту Ради (ЄС) 2022/576 від 8 квітня 2022 року про внесення змін до Регламенту (ЄС) № № 833/2014 про обмежувальні заходи з огляду на дії Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні, починаючи з 17 квітня 2022 року о 00:00, забороняє доступ до портів Румунії будь-якому судну, зареєстрованому під російським прапором", - йдеться в документі.
Крім того, заборона діє й на ті судна, які змінили Російський прапор чи реєстрацію на дані будь-якої іншої держави після 24 лютого 2022 року.
Пріоритет у румунських портах надаватиметься суднам під прапором України. Також вони звільнятимуться від оплати портових послуг.
- Нагадаємо, Росія замінувала значну частину Чорного моря, фактично припинивши цивільний транзит. Для цього вона, зокрема, використала морські міни з захоплених у 2014 році українських військових складів.
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