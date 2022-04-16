Румунія забороняє російським кораблям входити у свої порти, - міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну

Про це повідомив міністр транспорту Румунії Соріна Гріндяну.



Військово-морське управління Румунії забороняє з 17 квітня 2022 року доступ суден під російським прапором до румунських портів. У документі заборони вказано, що відповідних заходів вжито через дії Росії на території України.



"Відповідно до Регламенту Ради (ЄС) 2022/576 від 8 квітня 2022 року про внесення змін до Регламенту (ЄС) № № 833/2014 про обмежувальні заходи з огляду на дії Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні, починаючи з 17 квітня 2022 року о 00:00, забороняє доступ до портів Румунії будь-якому судну, зареєстрованому під російським прапором", - йдеться в документі.



Крім того, заборона діє й на ті судна, які змінили Російський прапор чи реєстрацію на дані будь-якої іншої держави після 24 лютого 2022 року.



Пріоритет у румунських портах надаватиметься суднам під прапором України. Також вони звільнятимуться від оплати портових послуг.

Нагадаємо, Росія замінувала значну частину Чорного моря, фактично припинивши цивільний транзит. Для цього вона, зокрема, використала морські міни з захоплених у 2014 році українських військових складів.