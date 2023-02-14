Про це на засіданні уряду 14 лютого повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Також продовжуємо розвивати логістику в західному напрямку. Наразі приймаємо розпорядження про відкриття нового тимчасового пункту контролю на кордоні

з Молдовою", - зазначив він.

"Ідеться про залізничну станцію "Березине", де нещодавно відновили рух потягів. Цей маршрут важливий для транспортних перевезень, зокрема, українського зерна", - уточнив очільник уряду.

Він наголосив, що таким чином Україна створює альтернативні шляхи, щоби компенсувати втрати через російську часткову морську блокаду.