Шмигаль повідомив про відкриття нового тимчасового пункту контролю на кордоні з Молдовою
Україна узгодила відкриття нового тимчасового пункту контролю на кордоні з Молдовою, який стане альтернативним шляхом перевезення зерна
Про це на засіданні уряду 14 лютого повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Також продовжуємо розвивати логістику в західному напрямку. Наразі приймаємо розпорядження про відкриття нового тимчасового пункту контролю на кордоні
з Молдовою", - зазначив він.
"Ідеться про залізничну станцію "Березине", де нещодавно відновили рух потягів. Цей маршрут важливий для транспортних перевезень, зокрема, українського зерна", - уточнив очільник уряду.
Він наголосив, що таким чином Україна створює альтернативні шляхи, щоби компенсувати втрати через російську часткову морську блокаду.
- Кількість нового флоту під завантаження в межах "зернової ініціативи" знизилась, бо РФ саботує проведення інспекцій. Станом на 13 лютого в черзі на перевірку стояли 145 суден.
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