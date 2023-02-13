Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

"За минулий тиждень 25 суден експортували 1,1 мільйона тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Зокрема, 54 тисячі тонн пшениці відправлено до Шрі-Ланки, 57 тисяч тонн – до Бангладешу, а 90 тисяч тонн очікують Кенія, Туніс та Єгипет", - розповіли у відомстві про роботу "зернового коридору".

У міністерстві заявили про суттєве зниження показника заходу нових суден під завантаження. Минулого тижня порти Великої Одеси прийняли тільки 16 суден, тоді як позаминулого – 25.

"Тенденція до зниження суднозаходів за агроекспортом обумовлена діями Росії в інспекційній зоні в Босфорі. Вже третій місяць поспіль росіяни цілеспрямовано саботують проведення інспекцій під різними необґрунтованими, а іноді абсурдними приводами. У зв’язку з цим у черзі на інспекцію Спільного координаційного центру, станом на 12 лютого, очікують 145 суден, з яких 122 – прямують до українських портів за агропродукцією", - розповіли в Мінінфраструктури.

Нині в портах Великої Одеси перебувають 18 суден. На них завантажують 584,5 тисячі тонн українського продовольства. "Зерновим коридором" після інспекції рухається тільки одне судно.