"Зернова ініціатива": через дії Росії у Босфорі в черзі очікують 145 суден
Кількість нового флоту під завантаження в межах "зернової ініціативи" знизилась, бо РФ саботує проведення інспекцій. Нині в черзі на перевірку стоять 145 суден
Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.
"За минулий тиждень 25 суден експортували 1,1 мільйона тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Зокрема, 54 тисячі тонн пшениці відправлено до Шрі-Ланки, 57 тисяч тонн – до Бангладешу, а 90 тисяч тонн очікують Кенія, Туніс та Єгипет", - розповіли у відомстві про роботу "зернового коридору".
У міністерстві заявили про суттєве зниження показника заходу нових суден під завантаження. Минулого тижня порти Великої Одеси прийняли тільки 16 суден, тоді як позаминулого – 25.
"Тенденція до зниження суднозаходів за агроекспортом обумовлена діями Росії в інспекційній зоні в Босфорі. Вже третій місяць поспіль росіяни цілеспрямовано саботують проведення інспекцій під різними необґрунтованими, а іноді абсурдними приводами. У зв’язку з цим у черзі на інспекцію Спільного координаційного центру, станом на 12 лютого, очікують 145 суден, з яких 122 – прямують до українських портів за агропродукцією", - розповіли в Мінінфраструктури.
Нині в портах Великої Одеси перебувають 18 суден. На них завантажують 584,5 тисячі тонн українського продовольства. "Зерновим коридором" після інспекції рухається тільки одне судно.
- ООН оприлюднила звіт, згідно з яким від початку дії зернової угоди з портів України було відправлено 21 043 307 тонн сільськогосподарської продукції, майже половина цього обсягу - кукурудза.
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