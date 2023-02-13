Про це йдеться у даних ООН.

Зазначається, що на кукурудзу припадає 47%, пшеницю - 29%, соняшникову олію та шрот - по 5%, решта вантажів - 14%.

За географічним розподілом серед отримувачів вантажів:

Китай (4,2 мільйона тонн)

Іспанія (3,8 мільйона)

Туреччина (2,4 мільйона)

Нідерланди (1,2 мільйона)

Єгипет (724,7 тис. тонн)

За даними ООН, 12 лютого з портів України вийшли чотири судна з продовольством.

Раніше Міністерство інфраструктури України повідомило, що через дії Росії, яка блокує інспекції суден в Босфорі, у січні світ отримав на 25% менше української агропродукції, ніж в грудні.