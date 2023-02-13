"Зернова ініціатива": з українських портів відправили вже понад 21 млн тонн продовольства, - ООН
Від початку дії зернової угоди з портів України було відправлено 21 043 307 тонн сільськогосподарської продукції, майже половина цього обсягу - кукурудза
Про це йдеться у даних ООН.
Зазначається, що на кукурудзу припадає 47%, пшеницю - 29%, соняшникову олію та шрот - по 5%, решта вантажів - 14%.
За географічним розподілом серед отримувачів вантажів:
- Китай (4,2 мільйона тонн)
- Іспанія (3,8 мільйона)
- Туреччина (2,4 мільйона)
- Нідерланди (1,2 мільйона)
- Єгипет (724,7 тис. тонн)
За даними ООН, 12 лютого з портів України вийшли чотири судна з продовольством.
Раніше Міністерство інфраструктури України повідомило, що через дії Росії, яка блокує інспекції суден в Босфорі, у січні світ отримав на 25% менше української агропродукції, ніж в грудні.
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