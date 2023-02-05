Про це Міністерство інфраструктури України повідомляє у facebook.

Стало відомо, що в межах "зернової ініціативи", в січні світ отримав на 25% менше української агропродукції, ніж в грудні. З портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи 77 суден експортували три мільйони тонн агропродукції.

"Це на 25% менше обсягів грудня. У грудні Україна відправила 94 судна з 3,7 мільйона тонн агропродукції. Окрім цього, більшість країн отримує українську агропродукцію з величезними затримками в часі через простої суден у Босфорі", - йдеться у дописі.

Зокрема зазначається, що зберігається тенденція щомісячного зниження обсягів експорту агропродукції через порти Одеса, Південний, Чорноморськ. За шість місяців роботи "зернового коридору" світ отримав 19,7 мільйона тонн продовольства, а мав отримати понад 30 мільйонів тонн за умови стабільного функціонування коридору.

Читайте також: Росіяни продовжують вивозити українське зерно до Сирії: у Центрі нацспротиву розкрили два маршрути

Міністерство наголошує, що єдина перешкода для доступу української агропродукції на світові ринки - це дії російської сторони в Спільному координаційному центрі (СКЦ), яка всіма доступними шляхами та під вигаданими приводами блокує інспекції суден в Босфорі та реєстрацію нових суден до ініціативи.

Також наголошується, що зберігається критично низький показник виходу суден із портів - 2,5 судна на добу. В січні порти працювали лише на 30-40% через дефіцит флоту під завантаження. У Босфорі три судна на добу проходять інспекцію та отримують дозвіл рухатися в українські порти по продовольство з запропонованих дев`яти.

Щодня СКЦ планує проведення по 10 інспекцій на добу, але російські інспектори завершують вдало лише половину з них. Так, в січні було проведено 204 інспекції, з яких успішними були 173.

Також гальмується і реєстрація суден для участі в ініціативі. При заявлених понад 80 суднах представники РФ без пояснення причин реєструють 2-3 судна на добу. Станом на 4 лютого 120 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини (98 - на вхід в порти під завантаження, 22 - з агропродукцією на вихід).

Читайте також: Інспектори РФ блокують "зерновий коридор": кількість виходів суден упала до антирекорду

"Це цілеспрямована дестабілізація ситуації з метою обмежити доступ українського продовольства на світові ринки через уповільнення руху суден з/до українських портів. Україна неодноразово звертала увагу партнерів на неприпустимість блокування вільного судноплавства країною-агресором та насадження несправедливої продовольчої політики", - йдеться в повідомленні.