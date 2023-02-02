Про перспективи приєднання Миколаївських портів до "зернової угоди" до звільнення Кінбурнської коси в Media Center Ukraine розповів очільник ОВА Віталій Кім.

"На зараз Миколаївські порти та оператори на 90% готові до роботи по "зерновому коридору". Але звільнення Кінбурнської коси - це додатковий чинник, який може відкрити цю можливість", - каже Кім.

Очільник ОВА наголовив, що першим та основним чинником експорту зерна з Миколаївщини є згода росіян, щоб порти запрацювали.

"Ми не стріляємо по своїм кораблям. Небезпека йде від росіян, які обстріляли баржі, які намагалися виходити з Миколаївського порту в сторону Одеси. На зараз це небезпечно і залежить від росіян", - додав Кім.