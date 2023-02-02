Миколаївські порти й оператори на 90% готові до роботи в рамках "зернового коридору", але потрібна згода РФ, - Кім
Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що порти та оператори готові до роботи на 90%, проте є небезпека обстрілів від РФ
Про перспективи приєднання Миколаївських портів до "зернової угоди" до звільнення Кінбурнської коси в Media Center Ukraine розповів очільник ОВА Віталій Кім.
"На зараз Миколаївські порти та оператори на 90% готові до роботи по "зерновому коридору". Але звільнення Кінбурнської коси - це додатковий чинник, який може відкрити цю можливість", - каже Кім.
Очільник ОВА наголовив, що першим та основним чинником експорту зерна з Миколаївщини є згода росіян, щоб порти запрацювали.
"Ми не стріляємо по своїм кораблям. Небезпека йде від росіян, які обстріляли баржі, які намагалися виходити з Миколаївського порту в сторону Одеси. На зараз це небезпечно і залежить від росіян", - додав Кім.
- Український посол в Туреччині розповів, що попри гальмування російською інспекцією перевірок суден, "зерновий коридор" працює, обговорюється продовження угоди.
- Станом на 30 січня російська інспекція продовжує блокувати кораблі з українським зерном. Нині 117 суден очікують у черзі, на добу пропускають лише 2,5 судна.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.44
-
EUR
Купівля 42.75Продаж 43.73
- Актуальне
- Важливе