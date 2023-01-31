Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Окупанти продовжують вивозити до Сирії зерно з тимчасово окупованих територій. Зерно з Півдня вивозиться двома шляхами: залізницею Токмак - Бердянск (Запорізька область, - ред.), де далі через порт перевозять у Тартус (Сирія)", - розповіли в ЦНС.

"Інший шлях - це вивезення до Криму до порту Севастополя й далі на вищезгаданий Тартус", - додали там.

У липні 2022 року російські судна з 54 тис. тонн украденого в України зерна зайшли до портів Сирії.

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