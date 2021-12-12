Шмигаль пояснив, як і коли можна отримати "тисячу Зеленського" за вакцинацію

Про це Шмигаль повідомив у facebook.

За його словами, виплата 1 тис. грн. українцям, які отримали обидві дози вакцини від COVID-19, розпочнеться 19 грудня.

"Із 19 грудня стартує програма підтримки з виплати 1000 грн повністю вакцинованим особам. Цього тижня уряд ухвалив всі необхідні рішення, щоб програма запрацювала вчасно. На першому етапі проект буде доступний для українців у застосунку "Дія". Подати заявку можна буде в кілька кліків за наявності зеленого сертифіката", - написав Шмигаль.

Він додав, що для отримання виплат необхідно сформувати віртуальну картку на вибір в одному з банків-партнерів.

"Цей процес абсолютно безкоштовний. Після нарахування 1000 грн кошти можна буде використовувати на певний перелік послуг, таким чином підтримавши бізнес, який найбільше постраждав від негативних наслідків пандемії", - пояснив Шмигаль.



Нагадаємо, 15 листопада, президент Володимир Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного і транспортного секторів економіки: українці, які щепилися двома дозами вакцини від COVID-19, зможуть отримати по 1 тис. грн.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про виплату за вакцинацію від коронавірусу.

8 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким на виплати вакцинованим громадянам виділили 8 млрд грн.

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