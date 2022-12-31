Про це він заявив на засіданні уряду в п'ятницю.

"За цей рік в умовах війни ми отримали п'ять так званих безвізів із ЄС. Те, що планувалося робити роками, ми зробили за 10 місяців", - сказав Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що йдеться про: "енергетичний безвіз", "транспортний безвіз", "економічний безвіз", "митний безвіз" та "цифровий безвіз".

"Це лише верхівка всієї роботи. Сотні нормативних актів вже ухвалено, щоб наше законодавство повністю відповідало європейському. Ще сотні готуються до ухвалення наступного року. Наше стратегічне завдання – відповідати критеріям вступу вже до кінця 2024 року", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, в середині грудня у Верховній Раді запевнили, що Україна виконала усі рекомендації Єврокомісії, які необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС.

Водночас опозиція переконує, що це не зовсім так, адже при розробці та ухваленні законів надано перевагу не якості, а швидкості.

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