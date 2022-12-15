Про це вона сказала в етері Еспресо.

"Мені видається, що була надана перевага швидкості над якістю. На жаль, той же закон про медіа можна назвати далеким від ідеального. На мою думку, він не повністю враховує авдіовізуальну директиву ЄС, на виконання якої він мав би бути спрямований", - наголосила вона

За словами нардепки, закон обмежує доступ європейських ЗМІ до українського ринку, розширює повноваження Нацради, які виходять за межі директиви, і не гарантує її незалежності. Також вона зазначила, що орган серйозно регулюватиме роботу онлайн-медіа.

Іванна Климпуш-Цинцадзе зауважила, що до пакету євроінтеграційних вимог влада додала ухвалення закону про зміну підходів до відбору суддів КСУ. Депутатка вважає, що варто було використати вже наявну процедуру, яка є ефективною для відбору до Антикорупційного суду, що дало б якість конституційних суддів у майбутньому. Ухвалений законопроєкт викликає запитання, чи буде незалежним КСУ.

"Незважаючи на те, що зміна підходу була однією з вимог ЄС під час надання нам кандидатства в члени, ми (депутати від "Європейської солідарності", - ред.) вважаємо, що ця рекомендація не є виконаною", - зауважила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу".

23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав очільників держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти, "невідкладно" надати Україні статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

14 грудня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент виконав усі рекомендації Єврокомісії, необхідні для початку переговорів про вступ України до ЄС

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