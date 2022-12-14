Верховна Рада виконала весь перелік рекомендацій від Єврокомісії, - Стефанчук

Про це мовиться на сайті парламенту.

"Можна з упевненістю сказати, що Верховна Рада України виконала свою частину роботи та прийняла усі необхідні системні законопроєкти для виконання рекомендацій Єврокомісії", - зазначив Руслан Стефанчук.

Голова Верховної Ради перерахував усі ухвалені парламентом рішення та закони, що необхідні Україні для вступу до Євросоюзу:

Реформа Конституційного суду: закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах";

Закон "Про медіа";

Закон "Про національні меншини (спільноти)";

Боротьба з відмиванням коштів: закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу"; Закон "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму"; Закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Руслан Стефанчук також додав, що в продовження судової реформи обрали двох кандидатів до Вищої ради правосуддя.

"Я дякую народним депутатам України, які підтримали всі рішення, що наближають нас до ЄС! Дякую нашим європейським партнерам та союзникам! Наш курс — повноправне членство у Європейському Союзі!" - підкреслив спікер парламенту.

Нагадаємо,17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу".

23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав очільників держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

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