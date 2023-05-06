Шмигаль у Лондоні зустрівся з прем'єром Британії Сунаком
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Лондоні провів зустріч з очільником британського уряду Ріші Сунаком
Про це Шмигаль повідомив у telegram.
"Поспілкувався в Лондоні з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Обговорили підтримку України в євроатлантичному напрямку. Вдячний Британії за готовність сприяти руху нашої держави до НАТО", - написав Шмигаль.
Він додав, що також поговорив із Сунаком про підготовку до Конференції з питань відновлення України, що відбудеться цьогоріч у Лондоні.
"Плануємо зробити акцент на таких питаннях: швидке відновлення, конфіскація російських активів, страхування воєнних ризиків, залучення до відновлення приватного бізнесу та реалізація реформ", - розповів Шмигаль.
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Денис Шмигаль разом з дружиною президента України Оленою Зеленською перебуває у Британії. Він вже провів у Лондоні низку важливих зустрічей, напередодні участі у церемонії коронації Його Величності Чарльза ІІІ. Зокрема голова Кабміну провів поспілкувався з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
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