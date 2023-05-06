Шмигаль у Лондоні зустрівся з прем'єром Британії Сунаком

Про це Шмигаль повідомив у telegram.

"Поспілкувався в Лондоні з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Обговорили підтримку України в євроатлантичному напрямку. Вдячний Британії за готовність сприяти руху нашої держави до НАТО", - написав Шмигаль.

Він додав, що також поговорив із Сунаком про підготовку до Конференції з питань відновлення України, що відбудеться цьогоріч у Лондоні.

"Плануємо зробити акцент на таких питаннях: швидке відновлення, конфіскація російських активів, страхування воєнних ризиків, залучення до відновлення приватного бізнесу та реалізація реформ", - розповів Шмигаль.