Шмигаль: Україна вже отримала від партнерів військової допомоги на $1,5 млрд
Наразі міжнародні партнери вже надали Україні військово-оборонну допомогу на близько $1,5 млрд
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.
"Україна сьогодні відчуває найвищий рівень підтримки в політичній, безпековій та економічній сферах. Ми цінуємо це і надзвичайно вдячні за надання Україні фінансової, оборонної підтримки, за непохитну позицію щодо відстоювання суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Наші партнери вже спрямували в Україну військово-оборонну допомогу орієнтовно на 1,5 млрд дол. США. Ще цілий ряд країн розглядають можливість надання військової та фінансової допомоги Україні", - сказав Шмигаль.
Крім того, прем’єр-міністр подякував міжнародним партнерам від імені уряду України за вагомий внесок у посилення обороноздатності нашої держави.
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