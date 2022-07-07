Шмигаль запросить Фукуяму та Бальцеровича консультантами Платформи відновлення України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Платформа відновлення України передбачатиме створення консультаційної ради високого рівня, ведуться переговори про входження до неї Френсіса Фукуями та Лешека Бальцеровича.

"Особливо створюється така advisory board – рада порадників високого рівня. Ми запрошуємо, ведемо роботу сьогодні з Френсісом Фукуямою, з паном Лешеком Бальцеровичем, тобто світові імена, нобелівські лауреати, які збиратимуться і генеруватимуть на науковій основі бачення розвитку макро- ситуації в Україні, фінансових ринків, бізнесової сфери", - сказав Шмигаль в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону у четвер увечері.

5 липня у Лугано затвердили декларацію, що включає сім принципів відновлення України.

Представлений у Лугано проєкт плану відновлення України після війни потребує $750 млрд інвестицій.

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