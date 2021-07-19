Шмигаль заявив, що потрібно відкрити пункти вакцинації в аеропортах і прикордонних КПП

Про це йшлося під час селекторної наради у ОПУ.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, цього тижня в регіони буде спрямовано ще 3,3 млн доз вакцини: 2 млн Moderna, 1 млн CoronaVac і 300 тис. доз Pfizer.

Шмигаль наголосив на необхідності створення пунктів щеплень на пунктах пропуску, щоб кожен зміг вакцинуватися.

"Потрібно розгорнути пункти щеплення в аеропортах та наземних пунктах пропуску й максимально проводити вакцинацію. Цього тижня ми запускаємо п’ятий етап вакцинування. Вакцини в Україні достатньо для того, щоб щепити всіх охочих", – зазначив прем'єр.

За підсумками наради, міністрам та очільникам державних підприємств дали завдання розпочати активну вакцинацію колективів.

Ляшко повідомив, що вперше за кілька місяців зросла кількість нових хворих на COVID-19. За минулий тиждень зафіксували 3460 нових випадків, що на 253 більше, ніж за два тижні тому.

МОЗ пропонує посилити контроль при перетині державного кордону через штам "Дельта".

За словами Ляшка, пропонується, що всі невакциновані особи, які приїжджатимуть , повинні будуть пройти 14 днів самоізоляції, або тиждень, якщо після цього отримають негативний ПЛР-тест. Українці до 18 років та особи, що виїхали з країни до набрання чинності цих правил, звільнятимуться від самоізоляції.





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