Шок і паніка, ухилення від участі у війні, - Данілов про реакцію "на вантаж 200" в Росії

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Liga.net.

"Погіршує ситуацію в Росії прибуття до регіонів "вантажу 200" - масштаби жертв серед російських військовослужбовців викликають шок і паніку. Стають жорсткішими тенденції відмови й ухилення від участі в бойових діях в Україні серед військових країни-терориста", - сказано в повідомленні.

За словами Данілова, не виключено, що в РФ можуть оголосити додаткову мобілізацію.

Секретар РНБО наголосив, що "зомбоване російське суспільство готове кричати: "Можемо повторити", але вмирати за путінські фантазії воно не готове".