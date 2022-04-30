Шольц був вимушений повертався з Японії через Аляску та Північний полюс, аби оминути повітряний простір РФ
Літак канцлера Німеччини Олафа Шольца повертався з Японії через Аляску та Північний полюс, аби оминути повітряний простір Росії
Про це повідомляє Spiegel.
Для повернення Шольц з Токіо до Німеччини було обрано незвичний маршрут, який пролягав над Північним Льодовитим океаном. Літак канцлера перетнув Північний полюс о 14:00 за київським часом.
Альтернативний шлях було прокладено з Японії на північ через Аляску, потім на захід через Північний Льодовитий океан і через Фінляндію до Німеччини. За 13 год 30 хв та 12 319 км польоту літак приземлився в Берліні.
Видання зазначає, що Шольц витратив на політ лише 20 хв більше, ніж зазвичай, коли маршрут з Японії проходить через Китай, Росію та повітряний простір України, який закрито через агресію РФ.
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