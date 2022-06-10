Шольц очікує, що всі країни-кандидати в члени ЄС підтримають санкції проти Росії

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Сербії Александром Вучичем, передає державний сербський мовник RTS.

Шольц зазначив, що Німеччина підтримує Сербію в процесі вступу до ЄС.

"Дуже важливо, щоб процес став динамічним. Для мене це буде дуже важлива тема. Я відновлю Берлінський процес. Ми будемо намагатися розпочати процес вступу", - сказав Шольц.

Берлінський процес - ініціатива, спрямована на активізацію та розширення регіонального співробітництва на Західних Балканах для інтеграції в Євросоюз.

"Ми хочемо, щоб країни Західних Балкан мали перспективу приєднання до ЄС і заохочувати їх, через те, що прогрес дійсно можливий. Європейський Союз буде успішним у майбутньому лише як велике ціле", - сказав Шольц.

Він зазначає, що всі стурбовані війною, яку Росія розпочала проти України.

"Велика кількість людських жертв, міста і села зруйновані. Це жахлива безглузда війна. Важливо, щоб ми всі разом проявили солідарність з Україною", - сказав Шольц.

Він додає, що проти Росії введено шостий пакет санкцій.

"Важливо, щоб до санкцій приєдналася якомога більше країн, тому що, окрім поставок зброї, це те, що допомагає Україні захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Я очікую, що усі країни-кандидати в ЄС приєднаються до цих санкцій", - сказав Шольц.