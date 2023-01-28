Про це повідомляє Stern.

Він зазначив, що багато німців занепокоєні через передачу танків та пообіцяв проводити щодо України виважену політику.

"Багато громадян сильно занепокоєні. Звичайно, ви хочете миру в Європі, щоб війна не ставала ближчою, щоб уряд і канцлер берегли нерви. Саме це я вам обіцяю, довіртеся уряду і мені. Ми приймаємо рішення, які завжди зважуються та узгоджуються на міжнародному рівні", - запевнив Шольц.

Він додав, що Німеччина й надалі робитиме все, аби підтримати Україну, але уникати ескалації.

"Росії не повинна зійти з рук зміна кордонів із застосуванням сили. Та я вам обіцяю, що ми завжди пам'ятаємо про безпеку Німеччини", - підкреслив Шольц.

25 січня у ФРН заявили, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 та дозволили їхній реекспорт країнам-партнерам.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb