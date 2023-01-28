Шольц оприлюднив відеозвернення до громадян Німеччини, присвячене постачанню танків Україні
Канцлер ФРН Олаф Шолц пообіцяв проводити виважену політику щодо України та передовсім турбуватися про безпеку Німеччини
Про це повідомляє Stern.
Він зазначив, що багато німців занепокоєні через передачу танків та пообіцяв проводити щодо України виважену політику.
"Багато громадян сильно занепокоєні. Звичайно, ви хочете миру в Європі, щоб війна не ставала ближчою, щоб уряд і канцлер берегли нерви. Саме це я вам обіцяю, довіртеся уряду і мені. Ми приймаємо рішення, які завжди зважуються та узгоджуються на міжнародному рівні", - запевнив Шольц.
Він додав, що Німеччина й надалі робитиме все, аби підтримати Україну, але уникати ескалації.
"Росії не повинна зійти з рук зміна кордонів із застосуванням сили. Та я вам обіцяю, що ми завжди пам'ятаємо про безпеку Німеччини", - підкреслив Шольц.
- 25 січня у ФРН заявили, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 та дозволили їхній реекспорт країнам-партнерам.
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