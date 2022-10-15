Шольц пообіцяв Україні підтримку Німеччини на шляху до вступу в ЄС

Про це повідомляє Deutschlandfunk.

Відповідну заяву Шольц зробив під час виступу на з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини. За його словами, ЄС функціонуватиме більш ефективно, якщо до нього входитиме до 36 держав-членів, зокрема Україна, Молдова, Грузія та країни західних Балкан.

Зокрема, Шольц пообіцяв Україні та Молдові відновити підтримку на шляху до Європейського Союзу.

"Обидві держави належать до вільної Європи, як і Грузія та країни Західних Балкан", - сказав Шольц.

Він наголосив, що деяким з цих країн перспектива членства в ЄС була обіцяна багато років тому. Канцлер Німеччини виступив із вимогою, аби ці слова тепер супроводжувалися діями.

Також Шольц закликав відмовитися від принципу одностайності, наприклад, щодо рішень стосовно зовнішньої та податкової політики та виступав за більшу – в тому числі військову – незалежність ЄС.

29 серпня Шольц закликав прийняти Україну в ЄС та назвав Росію неоімперіалістичною автократією

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