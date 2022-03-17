Шольц виключив втручання НАТО у війну проти РФ, але пообіцяв Україні підтримку

Про це канцлер Німеччини заявив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Еспресо.TV.



"Ми продовжуємо залишатися на боці хоробрих українців, які протистоять російській агресії. Ми надаємо фінансову підтримку, гуманітарну допомогу, а також постачаємо військову техніку", - сказав Шольц.



Він додав, що Німеччина робить свій внесок і буде робити це надалі.



"Але я також хочу чітко заявити, що НАТО не буде здійснювати воєнне втручання у цю війну", - підкреслив канцлер.



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