Шольц виключив втручання НАТО у війну проти РФ, але пообіцяв Україні підтримку
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив можливість втручання НАТО у війну росії та України, але пообіцяв надати допомогу українцям
Про це канцлер Німеччини заявив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Еспресо.TV.
"Ми продовжуємо залишатися на боці хоробрих українців, які протистоять російській агресії. Ми надаємо фінансову підтримку, гуманітарну допомогу, а також постачаємо військову техніку", - сказав Шольц.
Він додав, що Німеччина робить свій внесок і буде робити це надалі.
"Але я також хочу чітко заявити, що НАТО не буде здійснювати воєнне втручання у цю війну", - підкреслив канцлер.
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