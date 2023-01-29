Шольц вкотре виступив проти надання Україні винищувачів: застеріг від "підвищення ставок"

Про це він сказав в інтерв’ю Tagesspiegel.

Стало відомо, що коментуючи заклики української сторони, зокрема колишнього посла України Андрія Мельника, до надання винищувачів, Шольц застеріг "вступу в постійну конкуренцію за підвищення ставок, коли йдеться про системи озброєння".

"Якщо одразу після ухвалення рішення в Німеччині починаються чергові дебати, це має не надто серйозний вигляд і підриває довіру громадян до рішень уряду", – підкреслив канцлер Німеччини, маючи на увазі нещодавнє рішення про постачання бойових танків до Києва.

Він зокрема наголосив, що рішення про військову допомогу Україні ухвалюються так, щоб не допустити прямого зіткнення Росії та НАТО.

"Канцлер Німеччини, який серйозно ставиться до своєї присяги, повинен зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією і НАТО", – зазначив Шольц, додавши, що "не допустить такої ескалації".

29 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц надалі спілкуватиметься з російським диктатором: вимогою для переговорів лишається виведення військ РФ з України.

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