Шольц заявив, що надалі телефонуватиме Путіну

Про це Олаф Шольц заявив німецькому Tagesspiegel, пише Welt.

"Я також буду знову говорити телефоном з Путіним, тому що потрібно говорити один з одним. Саме Путін повинен вивести війська з України і припинити цю жахливу безглузду війну", - заявив він.

Канцлер ФРН додав: доки Російська Федерація не припинить збройну агресію, нинішня ситуація не зміниться. І хоча телефонні розмови з Володимиром Путіним "не були неввічливими за тоном", російський диктатор знову і знову давав зрозуміти, що хоче "інкорпорувати частини своєї сусідньої країни силою", і це "неприйнятно".

"Іноді ми також обговорювали конкретні питання обміну полоненими, експорту зерна з України та Запорізьку АЕС, але для мене важливо, щоб переговори завжди поверталися до актуальної теми: як світ виходить з цієї жахливої ситуації? Передумова для цього очевидна: виведення російських військ", - наголосив Олаф Шольц.

Нагадаємо, днем раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що продовжить говорити з Росією навіть попри критику, яку це викликає.

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