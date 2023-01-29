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Війна з Росією: хроніка
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Шольц заявив, що надалі телефонуватиме Путіну

29 січня, 2023 неділя
07:56
війна з Росією Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц надалі спілкуватиметься з російським диктатором: вимогою для переговорів лишається виведення військ РФ з України

Про це Олаф Шольц заявив німецькому Tagesspiegel, пише Welt.

"Я також буду знову говорити телефоном з Путіним, тому що потрібно говорити один з одним. Саме Путін повинен вивести війська з України і припинити цю жахливу безглузду війну", - заявив він.

Канцлер ФРН додав: доки Російська Федерація не припинить збройну агресію, нинішня ситуація не зміниться. І хоча телефонні розмови з Володимиром Путіним "не були неввічливими за тоном", російський диктатор знову і знову давав зрозуміти, що хоче "інкорпорувати частини своєї сусідньої країни силою", і це "неприйнятно".

"Іноді ми також обговорювали конкретні питання обміну полоненими, експорту зерна з України та Запорізьку АЕС, але для мене важливо, щоб переговори завжди поверталися до актуальної теми: як світ виходить з цієї жахливої ситуації? Передумова для цього очевидна: виведення російських військ", - наголосив Олаф Шольц.

  • Нагадаємо, днем раніше президент  Франції Емманюель Макрон заявив, що продовжить говорити з Росією навіть попри критику, яку це викликає.

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Світ
Росія
Володимир Путін
Німеччина
переговори з РФ
Олаф Шольц
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