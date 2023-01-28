Продовжуватиму говорити з РФ попри критику, - Макрон

Про це він сказав під час прийому в Єлисейському палаці з нагоди китайського Нового року, цитує TF1 INFO.

"Деякі особи в той чи інший час могли дорікнути мені за діалог з Росією, але я продовжуватиму розмовляти з РФ", - сказав Макрон.

За його словами, усі країни несуть відповідальність за світовий порядок. Відповідно усі вони мають сприяти його підтримці.

Також Макрон закликав Китай виступити проти "імперіалістичної війни" в Україні.

"Але хто міг би захистити можливість вільного і стабільного міжнародного порядку, якщо ми закрили очі на імперіалістичну війну?" - додав президент Франції, наяткаючи на Китай.

3 грудня Макрон заявив, що архітектура безпеки Європи повинна включати гарантії для Росії, зокрема - неможливість розширення НАТО. На це відреагував секретар РНБО Олексій Данілов, наголосивши, що необхідні гарантії безпеки від Росії, а не для неї.