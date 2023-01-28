Продовжуватиму говорити з РФ попри критику, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що продовжить говорити з Росією навіть попри критику, яку це викликає
Про це він сказав під час прийому в Єлисейському палаці з нагоди китайського Нового року, цитує TF1 INFO.
"Деякі особи в той чи інший час могли дорікнути мені за діалог з Росією, але я продовжуватиму розмовляти з РФ", - сказав Макрон.
За його словами, усі країни несуть відповідальність за світовий порядок. Відповідно усі вони мають сприяти його підтримці.
Також Макрон закликав Китай виступити проти "імперіалістичної війни" в Україні.
"Але хто міг би захистити можливість вільного і стабільного міжнародного порядку, якщо ми закрили очі на імперіалістичну війну?" - додав президент Франції, наяткаючи на Китай.
- 3 грудня Макрон заявив, що архітектура безпеки Європи повинна включати гарантії для Росії, зокрема - неможливість розширення НАТО. На це відреагував секретар РНБО Олексій Данілов, наголосивши, що необхідні гарантії безпеки від Росії, а не для неї.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе