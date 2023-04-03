Шольц запевнив Санду, що Берлін підтримує Молдову на шляху до вступу в ЄС
Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив президентку Молдови Маю Санду, що Берлін підтримує євроінтеграційні прагнення Молдови, зокрема з огляду на загрози з боку РФ
Про це, як повідомляє CNN, він сказав під час пресконференції в Бухаресті.
"Молдова є частиною нашої європейської сім’ї. Влітку ми надали їй статус кандидата. І я дуже вітаю те, як рішуче Молдова взялася за необхідні реформи, необхідні для вступу в ЄС", — сказав Шольц під час спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом і президенткою Молдови Маєю Санду.
"Молдова може бути впевнена в нашій підтримці на цьому шляху. Я сьогодні ще раз запевнив у цьому президента [Санду]. Молдова не самотня, а отримує масову міжнародну підтримку", – додав канцлер Німеччини.
Він також висловив "велике занепокоєння" повідомленнями про ймовірні спроби Росії дестабілізувати Молдову. І сказав, що Німеччина зробить "усе можливе", щоб допомогти Молдові протистояти спробам дестабілізації з боку Росії.
Мая Санду під час пресконференції наголосила, що проєкти, в яких Молдова бере спільну участь з Румунією та Німеччиною, дуже корисні для громадян її країни та наблизять Молдову до вступу в Євросоюз.
Також Санду попросила підтримки Заходу для захисту країни від "гібридних атак" з боку Росії та інших спроб дестабілізувати ситуацію в країні, передає "Німецька хвиля". Вона зауважила, що Молдові потрібна, зокрема, західна зброя та військова підтримка, щоб підвищити оборонні можливості країни.
"Наші дискусії підтвердили наші міцні зв’язки та спільну зацікавленість у гарантуванні європейської безпеки перед обличчям агресії Росії проти України", – написала також Санду у твіттері.
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