Шольц запросив прем'єра Китаю до Німеччини, аби послабити напруженість між ЄС та Пекіном, - Bloomberg
Канцлер Німеччини Олаф Шольц запросив прем'єр-міністра Китаю Лі Цяна до Берліна, аби зменшити напруженість між Євросоюзом та Пекіном
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією агенції, Шольц прагне зустрітися з прем'єром КНР через спалах напруженості. Переговори відбудуться 20 червня у Берліні в момент, коли Європа намагається визначитися зі своєю політикою щодо Китаю.
За словами джерел Bloomberg, знайомих із планами, Шольц прагне залучити Пекін як ключового партнера в таких викликах, як мир і зміна клімату та водночас встановити червоні лінії для будь-яких змін статус-кво на Тайвані.
"Хоча Німеччина розглядає Пекін як супротивника в певних аспектах, Шольц виступає проти відмежування від Китаю, важливого торговельного партнера та вирішального пункту призначення для німецького експорту", - пише Bloomberg.
За даними джерела, уряди Німеччини та КНР планували двосторонню зустріч протягом кількох місяців. Наразі про неї ще не оголошено офіційно.
- 24 квітня джерела Bloomberg повідомили, що США незадоволені ініціативою президента Франції Емманюеля Макрона, який виступив за посередництво Китаю у переговорах між РФ та Україною про припинення війни.
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