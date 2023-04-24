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Білий дім роздратований ініціативою Макрона про посередництво Китаю у переговорах між Україною та РФ, - Bloomberg

24 квітня, 2023 понедiлок
13:12
Світ Сі Цзіньпін і Емманюель Макрон

США незадоволені ініціативою президента Франції Емманюеля Макрона, який виступив за посередництво Китаю у переговорах між РФ та Україною про припинення війни

Про це пише Bloomberg

Американська агенція зазначає, що війна Росії проти України перебуває на вирішальній стадії. Президент України Володимир Зеленський намагається зберегти довіру своїх союзників, готуючись до очікуваного весняного контрнаступу. Саме у цей момент сумніви щодо того, чи зможе Київ повернути тимчасово окуповані території, були підживлені ініціативами Емманюеля Макрона про переговори, що поставило під загрозу єдиний фронт союзників України.

"Дипломатичний тиск Макрона на Україну загрожує єдності, попереджають союзники

Спроби Макрона вдатися до такої делікатної дипломатичної операції без попередньої консультації з усіма членами Європейського Союзу були розкритиковані союзниками як передчасні та такі, що можуть поставити під загрозу єдність блоку. Підхід французького лідера до України також не сприйняли у Вашингтоні, за словами обізнаних людей", - пише Bloomberg. 

Агенція звертає увагу, що минулого тижня відбулася телефонна розмова між Емманюелем Макроном та президентом США Джо Байденом, яка, судячи з офіційної інформації, носила "крижаний тон". 

"Офіс Макрона опублікував заяву 20 квітня, щоб розвіяти думку про те, що президент Франції має розбіжності зі США щодо Китаю та Тайваню, за словами французького чиновника, який побажав залишитися анонімним. Раніше офіс Байдена опублікував коротшу заяву, в якій говориться, що президенти "знову підтвердили важливість підтримки миру та стабільності в Тайванській протоці". Натомість у французькій заяві не було прямої згадки про Тайвань", - звертає увагу Bloomberg. 

"Коли мова заходить про війну в Україні, люди, знайомі з думкою адміністрації Байдена, кажуть, що Білий дім був роздратований тим, що, на їхню думку, Макрон займається "самодіяльністю" у делікатному дипломатичному питанні без консультацій із союзниками. Джерела, які побажали залишитися анонімними, зазначили, що Макрон не вперше пропонував план миру, а потім був змушений відступити. На їхню думку, очевидно, що китайці не хочуть використовувати свій вплив на Путіна, тому навряд чи цього разу Макрон зможе зробити щось краще", - пише агенція.  

Bloomberg нагадує, що багато самостійних дипломатичних зусиль Макрона зазнали невдачі. Під час свого нещодавнього візиту до Китаю президент Франції не досяг своєї мети переконати лідера КНР Сі Цзіньпіна поговорити з Володимиром Зеленським — вони досі не спілкувалися після того, як понад рік тому почалася війна.

Крім цього, Макрон їздив до Москви в лютому 2022 року, щоб спробувати отримати гарантії, що Україна не буде атакована. Французькі офіційні особи тоді заявили, що отримали від російського диктатора Володимира Путіна зобов’язання не загострювати ситуацію, що пізніше Кремль спростував. За два тижні після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. 

Китай
Франція
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Емманюель Макрон
США
переговори з РФ
Сі Цзиньпін
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