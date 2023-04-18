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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Макрон хоче, аби Китай допоміг посадити Україну та РФ за стіл перемовин, – Bloomberg

Макрон хоче, аби Китай допоміг посадити Україну та РФ за стіл перемовин, – Bloomberg

18 квітня, 2023 вiвторок
12:09
Війна з Росією Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Стало відомо, що французький лідер доручив своєму раднику із зовнішньої політики Емманюелю Бонне працювати з головним дипломатом Китаю Ван Ї, щоб створити структуру, яка може бути використана як основа для майбутніх переговорів.

Зазначається, що за планом Франції, Україна та РФ повинні розпочати перемовини вже цього літа, якщо "все буде добре".

Під час своєї нещодавньої поїздки до Китаю Макрон не досяг своєї мети – переконати лідера КНР Сі Цзіньпіня поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Вони досі не спілкувалися з початку повномасштабної війни. Макрон також розлютив союзників минулого року, сказавши, що Захід не повинен "принижувати" Росію.

Представник офісу Макрона підтвердив, що Бонн планує поговорити з Ван Ї, але відмовився коментувати подробиці, додавши, що союзники Франції були поінформовані про будь-яку французьку ініціативу. Відповідаючи на запитання, МЗС Китаю заявило, що не знає про джерело інформації.

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Будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, зокрема успішного весняного наступу України, який, на думку людей, поставить Київ у позицію сили під час будь-яких переговорів.

Також додається, що деякі європейські чиновники стурбовані тим, що на будь-який український контрнаступ покладаються небезпечно високі очікування, які можуть виявитися недостатньо вирішальними для того, щоб Україна звільнила усі території, окуповані Росією. Більш реалістичною ціллю є наступ на 30 км вперед на півдні. Це дозволило б розмістити артилерію України в зону дії російських ліній постачання та створив умови для глибшого прориву у 2024 році.

Раніше Макрон заявляв, що бачить важливу роль Китаю і що завдяки своїм відносинам з Росією КНР могла б "повернути Москву до розуму". Однак поки Пекін не показав ознак того, що він готовий тиснути на Москву, щоб вона вивела війська.

За словами джерел, план Макрона буде опиратися на довгострокові гарантії безпеки для України, які будуть спрямовані на стримування Росії від майбутніх актів агресії.

  • Політики Німеччини та Чехії розкритикували слова Макрона щодо залежності Європи від США. 
  • У МЗС Польщі заявили, що слова Макрона про Європу та США свідчать про неправильну оцінку дійсності.
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Росія
Китай
Франція
Емманюель Макрон
Військові новини
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